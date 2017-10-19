Irina'dan erkek hayranlarına özel 'kadınlık' itirafı

31 yaşındaki dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, 7 ay önce yaptığı doğum sonrası iddialı açıklamalarda bulundu.
"KADINLIĞIMIN ZİRVESİNDEYİM"
Bir iç çamaşır markası için kameraların karşısına geçen güzel manken Irina Shayk, "Kızımın doğumu beni kadınlığımın zirvesine çıkardı" açıklamasını yaptı.
PAYLAŞIMLARIYLA ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
Ünlü model, son dönemlerde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflarla adından söz ettiriyor.
Irina'nın paylaşımlarından bazıları;
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