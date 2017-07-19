İrem'in ekran macerası kısa sürdü

MESUT Yar bugün Posta'daki köşesinde ekran performansını beğendiği İrem Derici'nin veda kararı aldığını duyurdu. Derici, buna gerekçe olarak yoğun konser programını göstermiş.

İşte Mesut Yar'ın yazısındaki o kısım;

Hayda. Maşallah dediğimiz kırk gün mü yaşıyor acaba? Bayramla birlikte ekrana gelen ve başlarda fena gitmeyen İrem Derici ile Eğlenmene Bak ( Kanal D) programı için duyduğuma göre farklı bir karar alınmış...

Mesela İrem Derici projeden ayrılıyormuş. Nedeni yoğun konser programıymış. "Peki, oraya kimi koyacaklar derseniz?" işte yapımcı şirket o soruya yanıt arıyormuş...