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İrem Derici'ye playback sürprizi! Canlı yayında donup kaldı

"Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" şarkısını playback olarak seslendirmeye başlayan Derici, Beyaz'ın bir anda şarkıya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı

İrem Derici'ye playback sürprizi! Canlı yayında donup kaldı

"Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" şarkısını playback olarak seslendirmeye başlayan Derici, Beyaz'ın bir anda şarkıya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı

04 Kasım 2017 Cumartesi 11:16
İrem Derici'ye playback sürprizi! Canlı yayında donup kaldı
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KANAL D'nin sunuculuğunu  Beyazıt Öztürk'ün yaptığı sevilen talk-show programı "Beyaz Show"a bu hafta; ünlü şarkıcı İrem Derici, "Yol Arkadaşım" filmi ile İbrahim Büyükak, ' Yeni Gelin' dizisinin genç ve yetenekli oyuncuları Jessica May, Tolga Mendi ve 2017 Best Model  Türkiye birincileri Aslıhan  Karalar ve Efe Sorarlı konuk oldu.

SESİYLE HERKESİ BÜYÜLEDİ

Yakın zamanda bir rahatsızlık geçiren ve günlerce yoğun bakımda kalan İrem Derici de programın renkli isimlerinden biriydi. İrem Derici'nin sahneye çıkmasıyla adeta yer yerinden oynadı. Ünlü şarkıcı, yeni imajı ve muhteşem sesiyle herkesi büyüledi.

İREM'E PLAYBACK ŞOKU

İrem Derici programda "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" şarkısını söylerken Beyaz'ın büyük bir sürprizi vardı. Şarkısını playback olarak seslendirmeye başlayan Derici, Beyaz'ın bir anda şarkıya girmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

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