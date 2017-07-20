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İrem Derici, Harun Kolçak'ın ölüm haberiyle yıkıldı!

İrem Derici, düet yapıp, klibinde oynattığı Harun Kolçak'ın ölüm haberinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Bekle beni orada çünkü kaçınılmaz son" yazdı

İrem Derici, Harun Kolçak'ın ölüm haberiyle yıkıldı!

İrem Derici, düet yapıp, klibinde oynattığı Harun Kolçak'ın ölüm haberinin ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Bekle beni orada çünkü kaçınılmaz son" yazdı

20 Temmuz 2017 Perşembe 08:35
İrem Derici, Harun Kolçak'ın ölüm haberiyle yıkıldı!
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SÖZ ve müziği Harun Kolçak'a ait "Gir Kanıma" şarkısını popçu İrem Derici, Kolçak'la birlikte yaptığı düetle seslendirmişti. 2016 yılındaki düetin, klibi de çekilmiş, Kolçak klipte de yer almıştı.

ACISINI Instagram PAYLAŞIMIYLA DİLE GETİRDİ 
Harun Kolçak'ın vefat haberinin ardından, bir yıl önce düzet yaptığı, aynı kilpte oynayıp, birlikte konserlere çıktığı İrem Derici, acısını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi.

"CANIM DELİM BEKLE BENİ"
Harun Kolçak'la konser sırasında çekilen fotoğrafını paylaşan İrem Derici, paylaşımına şu notu ekledi:

''Ben nasıl nefes alayım şimdi? benim çocukluk hayalimi gerçekleştiren adam nereye gitti????!!!! Bekle beni orada çünkü kaçınılmaz son. Geleceğim yanına. Ciğerim yanıyor, göğüs kafesimde filler tepişiyor, hey gidi Harun hey! İyi ol gittiğin yerde. Cennetlik adam. Söküp neremi parçalayacağımı bilemiyorum şu an. Seni çok seviyorum büyük müzisyen, Abi, arkadaş! Soldum bittim benim canım delim, bekle beni...''

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Anahtar Kelimeler:
Harun Kolçakİrem Dericiİnstagram
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