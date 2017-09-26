İrem Derici'den sevindiren haber!

SON dönemde hızlı bir şekilde kilo verdiği için sevenlerini korkutan İrem Derici , sağlık sorunlarıyla uğraşıyor. 30 yaşındaki şarkıcının tedavi gördüğü hastaneden canlı yayına bağlanan 'Magazin D' muhabiri, Derici'nin son durumu hakkında bilgi verdi. Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 18 gündür yoğun bakımda olan İrem Derici, yoğun bakım ünitesinden çıkartılıp normal odaya alındı. Ancak ziyaret yasağının devam ettiği öğrenildi.

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