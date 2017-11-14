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İrem'den çok konuşulacak itiraf: Sakalım var

Konuk olduğu programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, "Selfie çektim geçen gün, sakalım var. Tıraş olup otur yani" dedi

İrem'den çok konuşulacak itiraf: Sakalım var

Konuk olduğu programda birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı İrem Derici, "Selfie çektim geçen gün, sakalım var. Tıraş olup otur yani" dedi

14 Kasım 2017 Salı 15:27
İrem'den çok konuşulacak itiraf: Sakalım var
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BİR radyo programına katılan popçu İrem Derici, yoğun bakımda geçirdiği günler ve sosyal medyayla ilgili şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

"HEMŞİRENİN CEP TELEFONUNU ÇALMAYA ÇALIŞTIM"

Yasemin Şefik'in Best FM'deki programına konuk olan İrem Derici, hastane süreci hakkında, "Yoğun bakımdaydım, ama adındaki gibi vahim değildi. Sadece bakımım yoğundu. Zaten sonrasında  Berkay konserine koşarak gittim, sahneye çıktım. O süreçte cep telefonu yasak hastanede, hemşirelerin telefonlarını çalmaya çalıştım" dedi.

"SELFIE ÇEKTİM, SAKALIM VAR"

Sosyal medyadan soğudunu belirten başarılı şarkıcı, "Yüzüme filtre yapmaktan parmak kanseri olacağım. Gün ışığında çek mükemmel cep telefonlarıyla. Sakalım varmış gibi. Selfie çektim geçen gün, sakalım var. Tıraş olup otur yani.  Instagram için giyinir oldum. İşim gereği kullanmak zorundayım. Sğudum ama artık sosyal medyadan" ifadelerini kullandı.

"TARKAN'IN YANINDA GÜZEL ÇIKMAK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Tarkan hayranlığını her zaman dile getiren Derici,  Tarkan konserinde kafamda  Tarkan bandanasıylaydım. Kulise geçtik fotoğraf çektirdik. Ağzımı açamadım.  Tarkan'ın yanında güzel çıkmak diye bir şey söz konusu değil.Tarkan aurası diye bir şey var. Ve o aura eşinde de var" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
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