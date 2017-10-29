İpek Açar'ın sürpriz aşkı

ÇİFT , geçen Mart’ta “İyi Ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri”nin provaları sırasında tanıştı. İpek Açar 'Alper konserin orkestra şefiydi. Dostluğumuz zamanla gönül bağına döndü. Uzun zaman sonra çok mutluyum. Kızım Aslı Gönül de ilişkimizi biliyor' dedi.

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