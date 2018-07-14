İntizar'la yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sinem Gedik kimdir?

MUSTAFA Ceceli'nin eşi olarak tanınan Sinem Ceceli, mütevazı bir yaşam sürüyordu. Mustafa Ceceli'den olaylı bir şekilde boşanan Sinem Gedik, şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddialarının ardından gözler Sinem Gedik'e çevrildi. Peki Sinem Gedik kimdir, kaç yaşındadır?

SİNEM GEDİK KİMDİR?

Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Ceceli, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Üniversite eğitimini tasarım mühendisliği bölümünde tamamlanmıştır. Çok genç yaşta nikah masasına oturan Sinem Ceceli, kendisinden 7 yaş büyük olan Mustafa Ceceli ile 1 kasım 2008 tarihinde evlenmişti. İkilinin Arın Ceceli adında 6 yaşında bir oğlu vardır.