İntihar girişiminde bulunan Caner'e şok yorum: Dayı borcunu öde

EVLİLİK programlarıyla ünlenen Caner Toygar intihar teşebbüsünde bulundu. Beylikdüzü'nde bir hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilen Caner'in intihar girişiminden önce yaptığı canlı yayında bir takipçisinin "Dayı şu borcu öde. Parfümcü ben" şeklinde yorum yapması dikkat çekti.
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