İntihar eden sevgilisinin notları, ünlü oyuncunun başına bela olacak

ÜNLÜ oyuncu Jim Carrey'nin iki yıl önce intihar eden eski sevgilisinin ipad'ine yazdığı notlar ortaya çıkarıldı. Genç kadının oyuncuya yönelik "Beni hayattan soğuttun, hastalık bulaştırdın" yazdığı notları şoke etti.

"BENİ KOKAİN VE HAYAT KADINLARIYLA TANIŞTIRDIN"

Carey'nin, henüz 30 yaşındayken kendi elleriyle yaşamına son veren eski sevgilisi Cathriona White'ın yeni ortaya çıkarılan notları aktörü zor durumda bıraktı. Cathriona White'ın ailesinin avukatları tarafından genç kadının ipad'inde yeni ortaya çıkarılan not, 8 Nisan 2013'te yani intihardan iki yıl önce yazılmış. Notta genç kadın, Carrey ile tanışmadan önce hayatı sevdiğini, kendi kendisiyle mutlu olduğunu belirttikten sonra oyuncu hakkında da şunları yazmış: "Seninle tanıştım. Sen de beni kokain, hayat kadınları, psikolojik şiddet ve hastalıkla tanıştırdın. Beni bir insan olarak yıktın."

JİM CARREY'DEN HERPES VİRÜSÜ KAPMIŞ

Genç kadın, Jim Carrey ile ilişkisi sırasında herpes virüsü kaptığını da notlarında belirtmiş. Jim Carrey ve Cathriona White, 2012 yılında birlikte olmaya başlamıştı. White ile o Jim Carrey bir dargın bir barışık ilişki sürdürmüştü. Catriona White, Eylül 2015'de "Beni bağışlayın, bu hayat bana göre değil" notunu yazarak hayatına son vermişti. Kendi evinde cansız bedeni bulunan White'ın çok sayıda reçeteli ilaç yutarak hayatına son verdiği açıklanmıştı.

HERPES VİRÜSÜ NEDİR?

Herpes Simpleks ya da Uçuk hastalığı, Herpes Simpleks Virus denilen virüsün neden olduğu cilt ve mukozalarda gözlenen içi su dolu keselerden ibaret bulaşıcı bir hastalıktır. Herpes Simpleks virüsünün sekiz tipi olup, klinik olarak en sık üç tipine rastlanmaktadır.

oyuncu Jim Carrey'nin iki yıl önce intihar eden eski sevgilisinin ipad'ine yazdığı notlar ortaya çıkarıldı. Genç kadının oyuncuya yönelik "Beni hayattan soğuttun, hastalık bulaştırdın" yazdığı notları şoke etti.

"BENİ KOKAİN VE HAYAT KADINLARIYLA TANIŞTIRDIN"

Carey'nin, henüz 30 yaşındayken kendi elleriyle yaşamına son veren eski sevgilisi Cathriona White'ın yeni ortaya çıkarılan notları aktörü zor durumda bıraktı. Cathriona White'ın ailesinin avukatları tarafından genç kadının ipad'inde yeni ortaya çıkarılan not, 8 Nisan 2013'te yani intihardan iki yıl önce yazılmış. Notta genç kadın, Carrey ile tanışmadan önce hayatı sevdiğini, kendi kendisiyle mutlu olduğunu belirttikten sonra oyuncu hakkında da şunları yazmış: "Seninle tanıştım. Sen de beni kokain, hayat kadınları, psikolojik şiddet ve hastalıkla tanıştırdın. Beni bir insan olarak yıktın."

JİM CARREY'DEN HERPES VİRÜSÜ KAPMIŞ

Genç kadın, Jim Carrey ile ilişkisi sırasında herpes virüsü kaptığını da notlarında belirtmiş. Jim Carrey ve Cathriona White, 2012 yılında birlikte olmaya başlamıştı. White ile o Jim Carrey bir dargın bir barışık ilişki sürdürmüştü. Catriona White, Eylül 2015'de "Beni bağışlayın, bu hayat bana göre değil" notunu yazarak hayatına son vermişti. Kendi evinde cansız bedeni bulunan White'ın çok sayıda reçeteli ilaç yutarak hayatına son verdiği açıklanmıştı.

HERPES VİRÜSÜ NEDİR?

Herpes Simpleks ya da Uçuk hastalığı, Herpes Simpleks Virus denilen virüsün neden olduğu cilt ve mukozalarda gözlenen içi su dolu keselerden ibaret bulaşıcı bir hastalıktır. Herpes Simpleks virüsünün sekiz tipi olup, klinik olarak en sık üç tipine rastlanmaktadır.