Instagram fenomeni çift ölü bulundu

Dünyayı gezen ve bu gezilerden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan Michelle Avila ve Christian Kent kısa sürede sosyal medyada çok konuşulmaya başlanmıştı. Instagram fenomeni çift evlerinde ölü bulundu

Instagram fenomeni çift ölü bulundu
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INSTAGRAM fenomeni çift Michelle Avila (23) ve Christian Kent (20) ABD'nin California eyaletindeki evlerinde birbirlerine sarılmış halde ölü bulundu. 

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla tanınan Instagram fenomeni çiftin, Newport Beach'te arkadaşları ile kumsal partisinde olduğu ve antibiyotik kullandıkları için fazla alkol almadığı iddia edildi. 

Partiden erken ayrılan çiftin birbirlerine sarılmış cansız bedenlerini akşamüstü 4 sularında Michelle'nin annesi buldu.

Aile, yaptıkları açıklamada "Tıpkı Romeo ve Juliet gibi birbirlerinin kollarında can verdiler" ifadelerini kullandı.

Ailesi genç çiftin uyuşturucu kullanmadığını antibiyotik ve alkol karışımı sebebiyle zehirlenerek öldüğünü tahmin ediyor.

Öte yandan toksikoloji raporu henüz çıkmasa da Mirror Gazetesi çiftin aşırı doz uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdü. 

Olayın ardından açıklama yapan Michelle'nin babası Paulo "Aileler çocuklarının güvende olup olmadıklarından haberdar olmalıdırlar, her şeyin mükemmel görünüyor olması her şeyin gerçekten mükemmel olduğu anlamına gelmiyor" dedi.

Çiftin gelecek sene California Eyalet Üniversitesi'nde okumaya başlayacakları öğrenildi.

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