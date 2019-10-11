Instagram'dan tanıştığı kızla buluşunca hayatının şokunu yaşadı!

ÜNLÜ şarkıcı Rafet El roman, geçtiğimiz günlerde katıldığı 2. sayfa programında yaptığı samimi itirafla, gündeme bomba gibi düştü.Dilerseniz, sosyal medyadan tanıştığı bir kız tarafından kandırıldığını anlatan El Roman'ın hikayesini kendi ağzından dinleyelim:"Sosyal medyadan kimseye mesaj atmıyorum diyemem çünkü atıyorum. Birini beğenmişim, tanımak istemişim. Bunun nesi kötü? Ama bir kere mesajlaştığım birisi beni kandırdı, büyük hayal kırıklığına uğrattı. Onu anlatayım sizlere.Güzel bir kadınla konuşuyorum, fotoğrafları harika. Çok güzel hani düşünüyorsun bu kadar güzel bir kız nasıl keşfedilmemiş falan diye. Ben de dedim kendi kendime; 'klibimde oynatırım'. İki üç ay beni ve ekibimi oyaladı sonra kahve içmeye karar verdik.Bir geldi alakası bile yok, meğersem dünyaca ünlü bir yıldızın fotoğraflarını koyuyormuş hesabına.Keşke görmez, tanışmaz olaydım. İnanamıyorum yani böyle bir şey yaptığına. 'Aman Allah'ım' dedim, menajerimde camda bizi izliyor, nasıl gülüyor ama! 'Neden yaptın?' dedim, 'Sizinle tanışmak için' dedi. Oturduk bir kahve içtik, nezaketimi bozmadım yine efendi bir adamım."