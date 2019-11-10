Instagram'dan paylaştı! İşte Çağla Şıkel'in son durumu...

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. Bir haftadır hastanede tedavi gören Çıkel'in ablası, kardeşinin vücudunda enfeksiyon olduğunu bu nedenle tedavisinin yatılı devam ettiğini açıklamıştı.

Sevenlerin merak ettiği Çağla Şıkel, Instagram hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı.

Şıkel yaptığı paylaşımda, "Biraz yüzü gülüyor gibi... Bıkmadan usanmadan hissettirdiğiniz sevginize ,güzel dileklerinize ,dualarınıza teşekkür ederim. Hem de çok" ifadelerini kullandı.

Çağla Şıkel'in bu paylaşımın binlerce beğeni ve yorum geldi.