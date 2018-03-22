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Günlük Burç Yorumu - 22 Mart 2018 Perşembe
22 Mart Günlük Burç Yorumu

'İnsanlık Suçu'nun yayın tarihi belli oldu

Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı Kanal D’nin yeni dizisi 'İnsanlık Suçu', 31 Mart Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşacak.

'İnsanlık Suçu'nun yayın tarihi belli oldu

Başrollerini Kaan Yıldırım, Gizem Karaca, Melike İpek Yalova, Deniz Uğur, Serkay Tütüncü, Laçin Ceylan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın paylaştığı Kanal D’nin yeni dizisi 'İnsanlık Suçu', 31 Mart Cumartesi akşamı izleyicisi ile buluşacak.

22 Mart 2018 Perşembe 13:44
'İnsanlık Suçu'nun yayın tarihi belli oldu
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YAPIMINI Pastel Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda Barış Yöş’ün oturduğu 'İnsanlık Suçu' dizisinin genel hikayesi şöyle:
Adana’nın yoksul mahallelerinden birinde yaşayan Cemal, garsonluk yaparak tüm ailesine bakmaya çalışmaktadır. Hep bir çıkış yolu arayan Cemal’in çaresizliği ağır hasta babasının ölümüyle daha da büyümüştür. Bu acı olayın hayatını kökünden değiştireceğinin ise henüz farkında değildir. Babası son nefesini vermeden önce Cemal’e İstanbul’da zengin bir amcası olduğunu söylemiştir. Varlıklı bir akrabası olduğunu öğrenmek sefalet içinde büyüyen Cemal’i derinden sarsar. Ülkenin sayılı iş adamlarından olan amcası Sami Gökdemir’in ortaya çıkıp, yeğenine sahip oldukları zenginlikten pay vaat etmesiyle Cemal’in aklı iyice karışır. Annesi Hülya, yılların verdiği husumet ve geçmişin kapanmayan yaraları nedeniyle oğlunu Sami’den ve çevresinden uzak tutmak ister. Ancak Cemal’in yaşamı çoktan geri dönülmez bir yola girmiştir. Annesinin tüm engel olma çabalarına rağmen kaderinden kaçamayan Cemal, amcasının teklifini kabul etmeye mecbur kalacaktır. İstanbul’da yepyeni bir dünyaya adım atan Cemal, Gökdemir ailesine kendini kabul ettirmeye çabalarken kuzeniyle nişanlı olan Suna’ya âşık olmaktan da kendini alıkoyamayacak ve kendini bambaşka hayallere kaptıracaktır. Ne var ki peşini bırakmayan günahları onun umutlarını kısa sürede paramparça etmeye yetecektir. Cemal’in önünde artık sonu belirsiz, çetin bir yolculuk başlamıştır.

'İnsanlık Suçu', 31 Mart Cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak. 

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Kaan YıldırımGizem KaracaMelike İpek YalovaDeniz UğurSerkay TütüncüLaçin CeylanAhmet Mümtaz TaylanKanal DDizi
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