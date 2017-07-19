‘İnsanların bilmediği çok şey var’

MUSTAFA Ceceli ile oğlu Arın, Aqua Florya'da kahvaltı yaptıktan sonra oyun alanına geçti.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ceceli, Selin İmer'le evliliği hakkında, "Bildiğiniz üzere Selin Hanım ile evlenip yeni evimize taşındık. Selin'le olan evliliğime herkes çok tepki gösterdi. Ben hep sustum, hiç kimse ne olduğunu bilmiyor; insanların bilmediği o kadar çok şey var ki... Şu an çok mutluyum; biz insanların dediği hiçbir şeye kulak asmadık. Evliliğimizin tadını çıkarıyoruz" dedi.Saatlerce oyun alanında vakit geçiren baba-oğul, daha sonra evlerinin yolunu tuttu.