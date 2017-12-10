İnanılmaz tesadüf! 10 yıl sonra aynı takımda buluştular

Genç kaleci, Carrusca ile Florya'da çekildiği görüntü ile 10 sene sonra Melbourne City soyuma odasında çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

GALATASARAY 'IN eski oyuncusu Carrusca ile sarı-kırmızılı takımda olduğu dönemde fotoğraf çektiren 20 yaşındaki kaleci Yaren Sözer , şimdilerde Arjantinli futbolcuyla beraber Melbourne City için ter döküyor.

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