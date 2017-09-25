İmparotor'un yeni gelini bir içim su!

İBRAHİM Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses kız arkadaşı Çakıl Onatlı ile yollarını ayırdıktan yeni bir aşka yelken açmıştı. İdo'nun yeni sevgilisinin model Yasemin Onatlı olduğu öğrenildi.

AİLESİYLE TANIŞTIRDI

İdo, geçtiğimiz ay sevgilisiyle Bodrum'da görüntülenmiş ve kız arkadaşının kim olduğu merak konusu olmuştu. Kız arkadaşını ailesiyle de tanıştıran İdo'nun, gönlünü çalan güzelin model Yasemin Şefkatli olduğu öğrenildi. Ağustos ayından beri birliktelik yaşayan ikili, aşklarını gözlerden uzak tutuyor.

İşte İdo'nun yeni sevgilisi: