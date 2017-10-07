İmparator'un en has kadınıydı, sessiz sedasız evlendi

İBRAHİM Tatlıses'in 'İbo Şov' programıyla bir döneme damga vuran Asena, 3 yıldır birlikte olduğu Hasan Dere ile evlendi.

AİLELER VE YAKIN DOSTLARI KATILDI

İbrahim Tatlıses'in 'İbo Şov' programıyla bir döneme damga vuran Asena, 3 yıldır birlikte olduğu Hasan Dere ile evlendi. Dün akşam Shangri-La Bosphorus Hotel'de gerçekleşen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakın dostları da katıldı.

"GEÇMİŞİM VE GELECEĞİMSİN"

Asena, nikah öncesi eşi Hasan Dere'ye olan aşkını şöyle anlattı: "Seni çok sevdiğimi biliyorsun. Sen benim hayatımsın. Nefesim, her şeyimsin. geçmişim ve geleceğimsin. Senden öncem yok. Benimle bu gece, sonsuza dek aynı yastıkta olmaya var mısın? Senin anlı şanlı, gururlu, onurlu soyadını almak istiyorum..."

İşte Asena'nın düğününden kareler;