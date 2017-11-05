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İmparator olmak kolay değil! Kızı için oyuncakçı dükkanı satın aldı

İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, en küçük çocuğu Elif için oyuncakçı dükkanı satın aldı. Tatlıses, dükkanın adını da Elif'in Dünyası koydu

İmparator olmak kolay değil! Kızı için oyuncakçı dükkanı satın aldı

İmparator lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, en küçük çocuğu Elif için oyuncakçı dükkanı satın aldı. Tatlıses, dükkanın adını da Elif'in Dünyası koydu

05 Kasım 2017 Pazar 10:42
İmparator olmak kolay değil! Kızı için oyuncakçı dükkanı satın aldı
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İBRAHİM Tatlıses bir süre önce yerleştiği  İzmir  Güzelyalı'da oyuncakçı açıyor. Mağazanın adı, 'Elif'in Dünyası' olacak.

4 KATLI BİNA KİRALADI

İbrahim Tatlıses bir süre önce yerleştiği  İzmir'de boş durmuyor.  Güzelyalı'da açacağı oyuncakçı için dört katlı bir bina kiraladı. Mağazanın adı: 'Elif'in Dünyası' olacak.

ELİF ŞİMDİ 4 YAŞINDA

Elif, İbo'nun eski eşi  Ayşegül Yıldız'dan olan 4 yaşındaki kızının adı.  İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonrası uzun süre aşk yaşadığı  Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikâh masasına oturmuş, çift evliliklerinin ikinci yılında kızları  Elif Ada'yı kucağına almıştı. Mutluluğu çok uzun sürmeyen Tatlıses çifti 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.

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İbrahim TatlısesElifin Dünyası
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