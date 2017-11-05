İmparator olmak kolay değil! Kızı için oyuncakçı dükkanı satın aldı

İBRAHİM Tatlıses bir süre önce yerleştiği İzmir Güzelyalı'da oyuncakçı açıyor. Mağazanın adı, 'Elif'in Dünyası' olacak.
4 KATLI BİNA KİRALADI
İbrahim Tatlıses bir süre önce yerleştiği İzmir'de boş durmuyor. Güzelyalı'da açacağı oyuncakçı için dört katlı bir bina kiraladı. Mağazanın adı: 'Elif'in Dünyası' olacak.
ELİF ŞİMDİ 4 YAŞINDA
Elif, İbo'nun eski eşi Ayşegül Yıldız'dan olan 4 yaşındaki kızının adı. İbrahim Tatlıses yaşadığı silahlı saldırı sonrası uzun süre aşk yaşadığı Ayşegül Yıldız ile 2011 yılında nikâh masasına oturmuş, çift evliliklerinin ikinci yılında kızları Elif Ada'yı kucağına almıştı. Mutluluğu çok uzun sürmeyen Tatlıses çifti 2013 yılında anlaşmalı olarak boşanmıştı.
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