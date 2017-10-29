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İmparator, Ebru Gündeş'i bir kalemde sildi

Bir süre önce "İstanbul'da küstüğüm insanlar var" deyip İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş'e küstüğünü itiraf etti

İmparator, Ebru Gündeş'i bir kalemde sildi

Bir süre önce "İstanbul'da küstüğüm insanlar var" deyip İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş'e küstüğünü itiraf etti

29 Ekim 2017 Pazar 12:52
İmparator, Ebru Gündeş'i bir kalemde sildi
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6 ay önce ani bir kararla İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses "Bir daha İstanbul'a gelmeyeceğim. Bazı kişilere küstüm. Kim olduklarını kimseye söylemem. Onlar kendilerini biliyorlar. O kadar çok kırıldım ki, aramız asla düzelmeyecek. Defterden sildim" demişti

"EBRU GÜNDEŞ'İN ADINI BİLE DUYMAK İSTEMİYORUM"

İbrahim Tatlıses "Sibel Can çok vefalı. İzmir'e geldiğinde yanıma koşar. Hülya Avşar da öyledir. Sık sık görüşüyoruz, halimi hatrımı mutlaka soruyor. Ama Ebru Gündeş'in adını bile duymak, anmak istemiyorum. Ebru benim için bitmiştir. Nedenini kendisi iyi biliyor" dedi.

BİR ZAMANLAR ÇOK SAMİMİLERDİ

İbrahim Tatlıses, Ebru Gündeş ve eşi Reza Zarrab ile bir zamanlar çok samimiydi. 22 Mart 2016'dan bu yana Amerika, New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab'ı her fırsatta savunmuş, eleştirenlere fena halde kızmıştı.

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İMRAHİM TATLISESEbru GündeşSibelcan
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