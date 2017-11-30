İmparator'dan kızının düğününe onay çıktı

İBRAHİM Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak önceki gece sevgilisi Levent Dörder ile Beşiktaş'taydı. Dilan Çıtak, "Evlilik planı yaptığınızı öğrendik. Tarih belli mi?" sorusuna şöyle cevap verdi: "Babamdan izin alındı."
NİKAH HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
Levent Dörter ile evlenmek için babası İbrahim Tatlıses'ten izin alan Dilan Çıtak, müjdeyi böylece vermiş oldu. Babasından izin alan Dilan nikah hazırlıklarına başladıklarını da söyledi.
İMPARATOR KIZININ 3 ŞEYE DİKKAT ETMESİNİ İSTİYOR
İbrahim Tatlıses, Işık Çıtak'tan evlilik dışı kızı Dilan Çıtak'ı yıllarca reddetmişti. Daha sonra bir sürpriz yapıp artık kızını kabullendiğini duyurmuştu. İbo, Dilo adını taktığı kızından 3 ricada bulunmuştu: Sahne kıyafetlerinde aşırıya kaçma. Yaz sezonunda bikini ile görüntülenme. Özel hayatını dikkatli yaşa.
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