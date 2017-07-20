Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

İlluminati ayırdı

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılık kararının arkasında İlluminati’nin olduğu ortaya çıktı. Pitt’in, tarikat hakkındaki ağır eleştirileri ve Jolie’yi İlluminati’den kurtaramaması sonucu ayrılığın gerçekleştiği iddia edildi

İlluminati ayırdı

Angelina Jolie ve Brad Pitt’in ayrılık kararının arkasında İlluminati’nin olduğu ortaya çıktı. Pitt’in, tarikat hakkındaki ağır eleştirileri ve Jolie’yi İlluminati’den kurtaramaması sonucu ayrılığın gerçekleştiği iddia edildi

20 Temmuz 2017 Perşembe 12:17
İlluminati ayırdı
banner404

İLLÜMİNATİ tarikatı, Beyonce'den sonra bu kez de Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisine sıçradı. ABD basınında yer alan haberlere göre çiftin çok merak edilen ve birçok farklı gerekçe gösterilen ayrılığının asıl gerekçesi İllüminati. Yıllar önce bu tarikata üye olduğunu itiraf eden Jolie, Pitt'le evliliği boyunca eşinin tüm ısrarlarına rağmen tarikatla bağını koparmadı. Geçtiğimiz yıl resmen İllüminati üyesi olduğunu açıklayan seksi yıldız, tarikata üye olduğu yıllar boyunca İllüminati'ye yaklaşık 75 milyon dolarlık para aktardı. Brad Pitt ise ne yaptıysa Jolie'yi bu tarikattan uzak tutamadı. İkili arasındaki asıl tarikat gerginliği ise Brad Pitt'in "Hollywood'u tarikatlara mensup güçlü kişiler yönetiyor. Bir süredir Oscar törenlerine katılmama sebebim de bu" şeklindeki sert çıkışı oldu. Yakışıklı aktörün bu açıklamasından sadece Angelina Jolie değil İllüminati'nin üst düzey üyeleri de rahatsız olunca evlilik bitti. Geçtiğimiz yıl Angelina Jolie'nin hangi İllüminati üyeleriyle cinsel ilişki yaşadığına dair tuttuğu ve 1990'lı yıllarda yazdığı notlar ortaya çıktı. Bu isimler arasında Tom Cruise ile eski eşi Nicole Kidman, Madonna, Charlie Sheen ve Johnny Depp var. Hatta Angelina Jolie'nin kendi el yazısıyla yazdığı listede her bir yıldızın yanında İllüminati tarikatında kullandıkları kodları da yazılı

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
İlluminatiAngelina JolieBrad Pitt.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Acı haberi nikahından sonra alan Aslıhan'ın ilk sözleri
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
Pınar'ı yıkan haber! Enkaz bulunana kadar umudu vardı
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti
11 gencecik can için yazılanlara isyan etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim