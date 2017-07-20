İlluminati ayırdı

İLLÜMİNATİ tarikatı, Beyonce'den sonra bu kez de Angelina Jolie ile Brad Pitt ikilisine sıçradı. ABD basınında yer alan haberlere göre çiftin çok merak edilen ve birçok farklı gerekçe gösterilen ayrılığının asıl gerekçesi İllüminati. Yıllar önce bu tarikata üye olduğunu itiraf eden Jolie, Pitt'le evliliği boyunca eşinin tüm ısrarlarına rağmen tarikatla bağını koparmadı. Geçtiğimiz yıl resmen İllüminati üyesi olduğunu açıklayan seksi yıldız, tarikata üye olduğu yıllar boyunca İllüminati'ye yaklaşık 75 milyon dolarlık para aktardı. Brad Pitt ise ne yaptıysa Jolie'yi bu tarikattan uzak tutamadı. İkili arasındaki asıl tarikat gerginliği ise Brad Pitt'in "Hollywood'u tarikatlara mensup güçlü kişiler yönetiyor. Bir süredir Oscar törenlerine katılmama sebebim de bu" şeklindeki sert çıkışı oldu. Yakışıklı aktörün bu açıklamasından sadece Angelina Jolie değil İllüminati'nin üst düzey üyeleri de rahatsız olunca evlilik bitti. Geçtiğimiz yıl Angelina Jolie'nin hangi İllüminati üyeleriyle cinsel ilişki yaşadığına dair tuttuğu ve 1990'lı yıllarda yazdığı notlar ortaya çıktı. Bu isimler arasında Tom Cruise ile eski eşi Nicole Kidman, Madonna, Charlie Sheen ve Johnny Depp var. Hatta Angelina Jolie'nin kendi el yazısıyla yazdığı listede her bir yıldızın yanında İllüminati tarikatında kullandıkları kodları da yazılı