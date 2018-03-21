'İlk konserim gibi heyecanlıyım'

MERVE Özbey, kariyerinin ilk büyük konserini vereceği MOİ Sahne konseri için hazırlıklarına tüm heyecanıyla devam ediyor.
Özel videolar, ışık şovları ve birçok sürpriz hazırlayan başarılı şarkıcı, 10 kişilik dans grubuyla görsel bir şölene imza atacak.
"İlk kez konsere çıkıyormuş gibi heyecanlıyım" diyen Merve Özbey’e, konserin bir bölümünde ünlü aranjör ve dj Erdem Kınay da eşlik edecek.
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