Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Twitter'dan sonra Instagram'a da geliyor!
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak kapıda
Telegram'ı zor günler bekliyor! Yasak...
Yeni Gazetesi iş ve eleman ilanları - 21 Mart 2018
Yeni Gazetesi iş ve eleman...
Günlük Burç Yorumu - 21 Mart 2018 Çarşamba
21 Mart Günlük Burç Yorumu

'İlk konserim gibi heyecanlıyım'

Şarkıcı Merve Özbey, cumartesi günü Mall of İstanbul'da bulunan MOİ Sahne'de hayranların karşısına çıkacak.

'İlk konserim gibi heyecanlıyım'

Şarkıcı Merve Özbey, cumartesi günü Mall of İstanbul'da bulunan MOİ Sahne'de hayranların karşısına çıkacak.

21 Mart 2018 Çarşamba 15:26
'İlk konserim gibi heyecanlıyım'
banner404

MERVE Özbey, kariyerinin ilk büyük konserini vereceği MOİ Sahne konseri için hazırlıklarına tüm heyecanıyla devam ediyor.

Özel videolar, ışık şovları ve birçok sürpriz hazırlayan başarılı şarkıcı, 10 kişilik dans grubuyla görsel bir şölene imza atacak.

"İlk kez konsere çıkıyormuş gibi heyecanlıyım" diyen Merve Özbey’e, konserin bir bölümünde ünlü aranjör ve dj Erdem Kınay da eşlik edecek.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Merve ÖzbeyşarkıcıMall Of IstanbulİstanbulMOİ SahneKonser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor Panorama'da olay! Yayına ara verildi!
Survivor Panorama'da olay! Yayına ara verildi!
Sean Penn'in romanında yok yok!
Sean Penn'in romanında yok yok!
Acun'u mesaj yağmuruna tuttular: Görüntüleri yayınla
Acun'u mesaj yağmuruna tuttular: Görüntüleri yayınla

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim