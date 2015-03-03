İlk klip Çengi'de

ALANYA'NIN tanınmış işadamları arasında yer alan ve uzun bir süredir albüm hazırlığı yapan Atilla Alsaç, ilk klip çalışmasını Çengi Bar'da yaptı. Yakın dostlarının katıldığı çekimlerde keyifli anlar yaşayan Alsaç, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti. Tülay ve Erdem Gündüz'ün sahne aldığı Çengi'de çekim sonrası vur patlasın çal oynasın tadında bir gece yaşayan Alsaç ve arkadaşları, Portakal objektiflerine poz vermeyi atlamadı.