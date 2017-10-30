İlk kez bu kadar açık konuştu: Bu adam beni dövdü, aldattı

IŞIN Karaca, kızı Mia'nın babası Sedat Doğan hakkındaki suskunluğunu bozdu. Ünlü şarkıcı, Brezilya'da sokaklarda yaşadığı ortaya çıkan eski eşine ateş püskürdü.

"KIZIMI KORUMAK ZORUNDAYIM"

Işın Karaca yaptığı açıklamalarda "Kasımdan bu yana hepimiz bir dram izliyoruz. Görüntülerini içim burkularak izledim. Ama bir insan ne yaparsa kendine yapar. 'Çocuğunu göstermiyor' diyorlar. Kızıma kötü örnek teşkil etmesinden ötürü mahkemeden 18 yaşına kadar babasıyla görüştürmeme kararı çıktı. Ben çocuğumu koruma altına almak mecburiyetindeyim. Şimdi neden televizyona çıkıp hiç görmedikleri bir çocuğun tartışmasını yapıyorlar? Ben boşanırken, onun kendi ayakları üzerinde durması için gereken her şeyi yaptım." dedi.

"KİMSE ÖYLE BİR ADAMA KEDİSİNİ BİLE GÖSTERMEZ"

Eski eşinin borçlarını hala ödediğini söyleyen Karaca, açıklamalarına şöyle devam etti: "Mal mülk verdim. 1 milyon liralık borcunu ödedim ve hâlâ ödüyorum. Bu ay eski şirketinin 5 bin liralık vergisini ödedim. Bunu kim biliyor? Bu adamın uyuşturucu bağımlılığı var, bu adam beni aldattı, bu adam beni dövdü ve ben bunları bir kez dahi konuşmadım. Ama artık yeter, üzerime gelmesinler. Kimse o haldeki adama değil çocuğunu göstermek, kedisini bile göstermez."