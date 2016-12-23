İlk adım Zencefil'de

YASEMİN ve Teoman Ünlü çiftinin kızları Diyetisyen Merve Ünlü, Emel ve Hüseyin İnce çiftinin oğulları Avukat Eren İnce ile nişanlandı. Zencefil Cafe & Restoran'daki nişan törenine her iki ailenin de yakınları katıldı. Keyifli bir akşam yemeğinin ardından gerçekleşen törende, genç çiftin nişan yüzüklerini AKP İlçe Başkanı Mustafa Berberoğlu taktı. Çifte mutluluklar dileyen Berberoğlu, "Allah tamamına erdirsin" diyerek tebriklerini iletti. Akşam saatlerinde başlayan tören, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.