İkinci kez Antalya'da!
İngiliz şarkıcı Anne Marie, Antalya’da Regnum Live in Concert Serisi kapsamında ikinci kez sevenleriyle buluşacak.
MAGAZİN 17.08.2019, 16:16 Melike Temir
GEÇEN yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Anne Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek, bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti. 'Rockabye’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok müzik ödülünün sahibi sanatçı, 25 Ağustos'ta müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.
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