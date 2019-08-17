İkinci kez Antalya'da!

GEÇEN yıl yine aynı sahnede unutulmaz bir konser veren Anne Marrie, "Ülkenizi çok seviyorum ve Antalya'yı da çok sevdim. Gerçekten evim gibi hissettiğim bir deneyim oldu. Seneye tekrar gelmek istiyorum" diyerek, bu yıl da ülkemizdeki sevenleriyle buluşacağının mesajını vermişti. 'Rockabye’ adlı şarkısıyla müzik listelerinde üst sıralarda yer alan ve birçok müzik ödülünün sahibi sanatçı, 25 Ağustos'ta müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.