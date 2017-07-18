'İki Yalancı'nın reyting başarısı

İKİ gencin yalanlar ile çıktıkları yolda gerçek aşkı bulmalarını konu alan 'İki Yalancı' dizisinin başrollerinde Keremcem ve Yağmur Tanrısevsin yer alıyor.Proje tasarımı ve senaryosu Gani Müjde’ye ait yapım, reyting yarışında Total’de 3.41 rating ve 11.99 izlenme payı ile gün birincisi oldu.