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İki isme sahip çıkıp "Birbirine girdiler" diyenlere saydırdı

O Ses Türkiye çekimlerinde Gökhan Özoğuz ile kavga ettiği ve ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürülen Yıldız Tilbe'ye sahip çıkan Acun Ilıcalı, "Söylenenler yalan ve çarpıtmadır" dedi

İki isme sahip çıkıp "Birbirine girdiler" diyenlere saydırdı

O Ses Türkiye çekimlerinde Gökhan Özoğuz ile kavga ettiği ve ırkçı söylemlerde bulunduğu öne sürülen Yıldız Tilbe'ye sahip çıkan Acun Ilıcalı, "Söylenenler yalan ve çarpıtmadır" dedi

14 Ekim 2017 Cumartesi 18:02
İki isme sahip çıkıp "Birbirine girdiler" diyenlere saydırdı
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TV8'de yayınlanan O Ses  Türkiye programında jüride yer alan  Yıldız Tilbe ile  Gökhan Özoğuz arasında ırkçılık tartışması yaşandığı ve çekimlerin iptal edildiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

ACUN, YILDIZ'A SAHİP ÇIKTI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından uzun bir açıklama metni yayınlayan programın yapımcısı ve TV8'in patronu  Acun Ilıcalı, iddiaları sert bir dille yalanlayarak  Yıldız Tilbe'ye sahip çıktı.

İşte  Acun Ilıcalı'nın o açıklaması;

"Son günlerde herhalde magazinel yazı malzemesi bulmakta zorlanan bazı arkadaşlar, sevgili  Yıldız Tilbe ile ilgili gerçekle hiçbir ilgisi olmayan bir haberi gündeme getirmeye çalışmaktalar. O Ses  Türkiye çekimlerinde yaşandığı iddia edilen olayla ilgili söylenenler durduk yerde uydurulan yalan ve çarpıtmadan başka bir şey değildir.

"YABANCI DİL BİLMEDİĞİ İÇİN..."

Yıldız Tilbe yabancı dil bilmediğini, dolayısıyla yabancı dilde söylenen şarkılarda ifade ve yorum başarısını ölçemediği, bu nedenle de yabancı dilde şarkı söyleyen yarışmacılara dönmediğini söylemiştir. Bu samimi söylemin 'ırkçılık'la ne alakası olabilir. Bundan sonra 'sosyopatça' çarpıtılarak üretilen çirkin senaryoların ise sadece tek bir şeyle alakası olabilir; kötü niyet ve sansasyon yaratma hırsı...
"ACIMASIZCA KARALAMAK YERİNE DESTEK OLUN"

Miş'ler ve muş'lar uzerine birine ırkçı damgası vurmaya çalışmak iftiradır, ahlak dışıdır. Keşke değerli sanatçılarımızı iftiralarla acımasızca karalamak yerine, onlara destek olup üretkenliklerini arttırabilsek."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye CumhuriyetiGökhan ÖzoğuzAcun IlıcalıYıldız TilbeTürkiye
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