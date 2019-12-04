İhanet görüntüleri ortaya çıkan Guido sessizliğini bozdu: Aptal
İtalyan DJ Gudio Senia, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kadınla aldattığı yönünde çıkan haberleri yalanladı. Bir haber sayfasının paylaşımına cevap veren Senia, "Nasıl aptal olunabiliyor" diyerek herkesi de şaşırttı.
ŞEYMA Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirdikten kısa bir süre sonra aşk yaşamaya başladığı İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. İhanet iddiasıyla kısa sürede magazin gündemine oturan Senia'dan ilk açıklama geldi.
ŞEYMA'YI ALDATTI MI?
Magagenius isimli magazin sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kızıyla aldattı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi.
İHANET İDDİALARINI YALANLADI
Hakkında çıkan haberlere sessiz kalamayan Senia, bir Instagram haber sayfasının kendisiyle alakalı haberine şu cevabı verdi: "Benimle fotoğraf çekmek isteyen bir hayran. Aman tanrım çocuklar nasıl aptal olabiliyorsunuz? Saygı lütfen."
ÖDÜL TÖRENİNDE DANS ETTİ
Öte yandan ihanete uğradığı iddia edilen Şeyma Subaşı, sessizliğini korumaya devam ediyor. Subaşı, son olarak dün akşam katıldığı ödül töreninin partisinde dans ederken görüntülendi.
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