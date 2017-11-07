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İğne ipliğe dönen Sibel'in sırrı ortaya çıktı

Alıp verdiği kilolarla sürekli gündem olan Sibel Can'ın en son nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. Can, yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalışarak kilolarına veda etmiş

İğne ipliğe dönen Sibel'in sırrı ortaya çıktı

Alıp verdiği kilolarla sürekli gündem olan Sibel Can'ın en son nasıl zayıfladığı ortaya çıktı. Can, yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalışarak kilolarına veda etmiş

07 Kasım 2017 Salı 11:55
İğne ipliğe dönen Sibel'in sırrı ortaya çıktı
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YILLARDIR fazla kilolarıyla mücadele eden  Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

1 SAAT YÜRÜYÜŞ YAPIYOR VE YÜZÜYORMUŞ

Üç ayda 10 kilo veren ve hâlâ zayıflamaya devam eden  Sibel Can, haftada dört gün Şeyda Coşkun'un hazırladığı yemekleri yiyor, bir saat yürüyüş yapıyor ve yüzüyor..

MEVSİM SALATALARINA AĞIRLIK VERİYOR

Şeyda Coşkun'un hazırladığı sebze ve meyvelerden oluşan mönüyü yiyen  Sibel Can, özellikle mevsim salatalarına ağırlık veriyor. Sebze ve meyvelerden hazırlanan sular da sanatçının diyetine katkı sağlıyor.

ÖDEM ATICI ÇAYI DA İHMAL ETMİYORMUŞ

Her gün mutlaka ödem atıcı bir çay da içen  Sibel Can'ın, istediği kiloya inmesine çok az kaldığı, yedi kilo daha vermeyi amaçladığı konuşuluyor.

İşte yeni model  Sibel Can;

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Sibelcan
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