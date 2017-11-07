İğne ipliğe dönen Sibel'in sırrı ortaya çıktı

YILLARDIR fazla kilolarıyla mücadele eden Sibel Can, üç aydır ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun ile çalıştığı kilolarına böyle veda ettiği öğrenildi.

1 SAAT YÜRÜYÜŞ YAPIYOR VE YÜZÜYORMUŞ

Üç ayda 10 kilo veren ve hâlâ zayıflamaya devam eden Sibel Can, haftada dört gün Şeyda Coşkun'un hazırladığı yemekleri yiyor, bir saat yürüyüş yapıyor ve yüzüyor..

MEVSİM SALATALARINA AĞIRLIK VERİYOR

Şeyda Coşkun'un hazırladığı sebze ve meyvelerden oluşan mönüyü yiyen Sibel Can, özellikle mevsim salatalarına ağırlık veriyor. Sebze ve meyvelerden hazırlanan sular da sanatçının diyetine katkı sağlıyor.

ÖDEM ATICI ÇAYI DA İHMAL ETMİYORMUŞ

Her gün mutlaka ödem atıcı bir çay da içen Sibel Can'ın, istediği kiloya inmesine çok az kaldığı, yedi kilo daha vermeyi amaçladığı konuşuluyor.

İşte yeni model Sibel Can;