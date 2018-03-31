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İdo Tatlıses’in estetik sonrası ilk hali

Kemerli burnundan rahatsız olduğu için bıçak altına yatan İdo Tatlıses, operasyon sonrası ilk fotoğrafını paylaştı.

İdo Tatlıses’in estetik sonrası ilk hali

Kemerli burnundan rahatsız olduğu için bıçak altına yatan İdo Tatlıses, operasyon sonrası ilk fotoğrafını paylaştı.

31 Mart 2018 Cumartesi 19:44
İdo Tatlıses’in estetik sonrası ilk hali
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İBRAHİM Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, kısa süre önce burundan bir operasyon geçirerek kemerli görüntüsünden kurtulmuştu.

Genç şarkıcı, yeni görüntüsünü instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta İdo'nun eski halinden eser kalmadığı ve burnundaki kemerin kaybolduğu görüldü. 

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Anahtar Kelimeler:
İdo TatlısesEstetik
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