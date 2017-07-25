İdo Tatlıses 2 ayda nasıl 15 kilo verdi?

İBRAHİM Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'e '2 ayda nasıl 15 kilo verdiniz?' diye soruldu. İdo, nasıl zayıfladığını anlattı.

'BİR İREM DERİCİ OLAMADIM'

İdo zayıflama sürecini şöyle anlattı: "İlk iki haftada sekiz kilonun üstünde verdim. Gerçekten çok yiyorum. İyice abartmıştım, öğünde dört beş tane hamburger yemeye başladım. Yaza giriyoruz nasıl sağlıklı kilo verebilirim? Ayda 2 kilo benim işime gelmiyor. Zayıflamak için ölüm orucuna girdim. Aşırı bir Diyet yaptım. Zararı olmadı diyemem, muhtemelen olmuştur. Şimdi normal sürecime geri döndüm. Bir İrem Derici olamadım yani." dedi.

'URFALIYIM AMA Boston'DA OKUDUM'

Son teklisi 'Ya da Boşver'i müzikseverlerin beğenisine sunan İdo Tatlıses, kendisine söylenen "Urfalısın Urfalı gibi davran" sözlerine "Urfalıyım ama Boston'da okudum. Ayrıca Urfalı gibi davranmayı da bilirim." diyerek cevap verdi.