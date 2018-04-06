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İddialı dizide şok ayrılık! Ana karakteri ikinci bölümde öldürdüler

Star TV ekranlarının yeni dizisi Avlu'nun ikinci bölümünde Nihal karakterine hayat veren Şebnem Dönmez sürpriz bir şekilde diziye veda etti

İddialı dizide şok ayrılık! Ana karakteri ikinci bölümde öldürdüler

Star TV ekranlarının yeni dizisi Avlu'nun ikinci bölümünde Nihal karakterine hayat veren Şebnem Dönmez sürpriz bir şekilde diziye veda etti

06 Nisan 2018 Cuma 17:13
İddialı dizide şok ayrılık! Ana karakteri ikinci bölümde öldürdüler
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LİMON Film imzalı Star TV'nin yeni dizisi Avlu'nun yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

ŞEBNEM DÖNMEZ VEDA ETTİ

Dizinin ikinci bölümünde iki sürpriz birden yaşandı. Nihal karakterine hayat veren Şebnem Dönmez diziye veda ederken, Hayat Bazen Tatlıdır'da rol alan genç oyuncu Denizcan Aktaş kadroya dahil oldu.
Şebnem Dönmez'in erken vedasına kimse bir anlam veremedi.

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AVLUAvlu DizisiŞebnem Dönmez
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