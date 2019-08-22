İddialar doğru çıktı! 10 sene önce evlenen çiftten müjdeli haber geldi

DİZİ setinde başlayan ilişkilerini 2009 yılında nikah masasına taşıyan Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çiftinden bir mutlu haber daha geldi. Ali adını verdikleri bir oğulları olan çiftin ikinci çocukları dünyaya gelecek.

"İKİNCİ ÇOCUĞUMUZU BEKLİYORUZ"

Bir süredir hakkında hamilelik dedikoduları çıkan güzel oyuncu Bergüzar Korel, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Hakkında çıkan hamilelik haberlerini doğrulayan Korel, "Her şey çok şükür yolunda. Haberlerden de okuduğunuz gibi ikinci çocuğumuzu bekliyoruz. Çok güzel, çok özel bir duygu. Allah herkese bu özel duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah" dedi.

9 SENE ÖNCE ANNE OLMUŞTU

Başarılı oyuncu yakın dostu Şükran Ovalı- Caner Erkin çiftinin kızları Mihran Ela'ya doğum günü hediyesi almak için alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Bergüzar Korel'in ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirmişti.