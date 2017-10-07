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İbrahim Tatlıses’ten İbo Show müjdesi

Şarkıcı Hakan Taşıyan ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

İbrahim Tatlıses’ten İbo Show müjdesi

Şarkıcı Hakan Taşıyan ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses o anların fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı

07 Ekim 2017 Cumartesi 23:24
İbrahim Tatlıses’ten İbo Show müjdesi
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UZUN bir süredir ortalarda görünmeyen Hakan Taşıyan geride bıraktığımız Ağustos ayında görüntülenmiş ve bakımsız haliyle sevenlerini üzmüştü. Bu görüntülerinin ardından toparlanan ve eski günlerine dönmek için çalışmalara başlayan Hakan Taşıyan yepyeni şarkılarla hayranlarının karşısına çıkacağına dair İbrahim Tatlıses’e söz verdi. Müjdeyi vermek de, İzmir’de Taşıyan’la bir araya gelen İbrahim Tatlıses’e düştü. Tatlıses bu müjdeyi verirken aynı zamanda sevenleri tarafından uzun zamandır beklenen İbo Show’un da yeniden ekranlarda olacağına dair açıklamayı da yaptı. İşte İbrahim Tatlıses’in paylaştığı fotoğraf ve altına yazdıkları:

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“Bugün İzmir Tatlıses Kebap’ta, Hakan’ımı misafir ettim. Bana söz verdi; eski haline dönecek ve hayranlarıyla yine buluşacak, hem de yepyeni şarkılarla… Yeni albümden bir şarkısını dinleti bana harikaydı, ben Hakan’ıma güveniyorum, yine döneceğiz ve İBO SHOW yapacaz ve yine birinci olacağız! Muhabbetin yanında birer tane de tabak altı lahmacun yedik, sohbet güzel, lezzet güzel… Hakan’ıma teşekkür ediyorum, güzel günlerde buluşmak üzere inşALLAH…”

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesİBO Show
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