İbrahim Tatlıses’ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

ORTAYA atılan bu iddialar hakkında uzunca bir süre sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, özellikle bu konuda sosyal medyada çok sayıda paylaşımın yapılmasının ardından bir açıklama yapma gereği hissetti. Hemen her Cuma sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ‘Hayırlı Cumalar’ dileyen Tatlıses bu defa gündemdeki bu sözler hakkında da net ifadeler kullandı. İşte İbrahim Tatlıses’in yaptığı o açıklama: “Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman “İSTANBUL BENİ KAYBEDER” diye bir açıklamam olmadı! Ne İstanbul beni kaybeder, ne ben İstanbul'u kaybederim. Allah bu mübarek günde iftiracı, fitneci, fırsatçı, birliğimize ve dirliğimize göz koyan insanlardan bizi korusun HAYIRLI CUMALAR…”