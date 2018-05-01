İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs paylaşımı



İBRAHİM Tatlıses, sosyal medya hesabından yıllar önce çekilen, işçi tulumu içinde gördüldüğü bir fotoğrafını yayınladı.

66 yaşındaki Tatlıses, instagram paylaşımına, "Hikayemin en başında ben de bir işçiydim, sonra işveren oldum ama çalışmaktan vazgeçmedim. Emeğin ve alın terinin yerini hiç bir şey tutamaz. Bütün emekçilerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun" notunu yazdı.