İbrahim Tatlıses çıldırdı: Artık yeter!

İBRAHİM Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile hakkında çıkan 'haciz' haberlerini yalanladı.

Ünlü türkücü, "Bunu herkes görsün lütfen. Bu tür ayıpları hep yapıyorsunuz artık yeter. Ben ticaret yapan bir insanım ayıp vallahi de billahi de ayıp" ifadelerini kullandı.

Tatlıses'in İnstagram paylaşımı şöyle:

"Haciz şoku adı altında verdiğiniz haberde bahsettiğiniz mekan benim değil, oğlum Ahmed bey'in restoranı. Biliyorsunuz biz franchise bayilik veriyoruz, oğlum da aynı şekilde Tatlıses Kebap olarak bayimizdir. Bana gelen haciz yok. Oğlumun ticari hayatı kendini bağlar kendi ticari meselesini çözer. Lütfen araştırmadan haber yapıp benim ticari hayatımı zedelemeyin. Derhal bir düzetme yapın rica ediyorum yoksa hakkımı yasal yollarda arayacağım."