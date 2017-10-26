İbrahim'in Acun Ilıcalı esprisi söyleşiye damga vurdu

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından 'Yol Arkadaşım' filminin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak ile söyleşi düzenlendi.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen söyleşiye, 'Yol Arkadaşım' filminin özel gösterimi için Eskişehir'e gelen başrol Oyuncuları Oğuzhan Koç, ibrahim büyükak ve yüzlerce üniversite öğrencisi katıldı.

"ESKİŞEHİR'İN ENERJİSİ ÇOK GÜZEL"

Filmin senaristi de olan İbrahim Büyükak, 'Yol Arkadaşım' ön gösteriminin neden Eskişehir'de yapıldığı sorusuna, "İki ilde bir ön gösterim yapabiliriz denildi. Yarı kura yarı farklı şekilde iller belirlendi. Eskişehir'in enerjisi çok güzel, Anadolu Üniversitesi şahane bir yer. Hem orada bir söyleşi yapalım hem de 'Küçük Esnaf' filminin gösteriminde buraya gelememiştik. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' zamanında da burada oyun oynayamamıştık. Yani Eskişehir'e hiç gelemedik ama biliyoruz Eskişehir öğrenci kenti böyle bir şeyi var. Bu yüzden gelip burada yapmak istedik. Buranın enerjisine inanıyorum, çok güzel geçeceğini düşünüyorum" yanıtını verdi.

ACUN ILICALI ESPRİSİ SÖYLEŞİYE DAMGA VURDU

Bir öğrencinin, Acun Ilıcalı'nın düğününe neden gitmediklerini sorması üzerine Büyükak, espri yaparak "Acun benim sünnetimde bana çeyrek takmadı" dedi. Salonun kahkaha attığı cevap üzerine düğüne katılmama gerekçelerini anlatarak, "Filmimizin çekimleri uzadı. Yoğun koşullarda bir film oldu. Normalde tasarladığımız düğünden 2 gün önce filmin bitişiydi. Ancak filmin 5 gün uzaması gerekti. Filme ara verip setteki 100 kişiye 'Hadi biz düğüne gidiyoruz' gibi bir durum olamazdı. Yoksa takım elbiselerimiz bile hazırdı" ifadelerini kullandı.

ŞARKI İSTEĞİNDE BULUNDU

Salonun adeta dolup taştığı söyleşide, bazı üniversite öğrencileri, Oğuzhan Koç'tan şarkı isteğinde bulundu. Gençlerin bu isteğini kırmayan sevilen isim, öğrencilerle beraber birçok şarkı söyledi.



Yaklaşık iki saat süren söyleşi Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak'ın öğrencilerle selfie çekmesiyle sona erdi.