'İbo ile Güllüşah'ın gözü yaşlı annesi bakın kim çıktı!

'İBO ile Güllüşah' filminde gözü yaşlı anne, kızı kaybolduktan sonra harıl harıl kızını arayarak bu görüntüyle akıllara kazınmıştı. Peki bu ismin kim olduğunu biliyor musunuz?

Gözü yaşlı o anne, Celile Toyon'dan başkası değil.

Vatanım Sensin'de Binbaşı Cevdet'in annesi olarak çok iyi tanıdığımız Hasibe ana tam bir Osmanlı kadını rolünde.

Dizide 'Hasibe' karakterini usta oyuncu Celile Toyon 1944 yılında İstanbul'da doğdu, konservatuvar eğitimini tiyatro bölümünde tamamladı. Halen İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahne alan oyuncu, 70'li yıllarda sinema dünyasına adım attı.