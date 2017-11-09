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Hüsnü Komser yeni aşkını buldu!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da geçen sezonun sonunda Hüsnü Komiser karısını kaybedince gözyaşlarına boğulmuştu. Hüsnü, yeni sezonda yeni aşkını buldu

Hüsnü Komser yeni aşkını buldu!

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da geçen sezonun sonunda Hüsnü Komiser karısını kaybedince gözyaşlarına boğulmuştu. Hüsnü, yeni sezonda yeni aşkını buldu

09 Kasım 2017 Perşembe 10:53
Hüsnü Komser yeni aşkını buldu!
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KANAL D ekranlarında 11 yıldır yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fotoğrafları yayınlandı. 

Geçen sezon karısı Suat'ı kaybeden Hüsnü Komiser, yeni aşkını buldu. Suat'ın ölüm sahnesi geçen sezon hem Arka Sokaklar izleyicisini hem de Hüsnü'yü çok ağlatmıştı. Hüsnü'nün yeni sezonda aşkı bulması uzun sürmedi.

GONCA KOMİSER İLE HÜSNÜ KOMİSER YAKINLAŞACAK
Yeni bölümde olaylar şöyle gelişiyor: Nazike ve Ayla, Baş Komiser Gonca'yı, Hüsnü'yle tanıştırmaya karar veriyorlar, ikilinin tanışma ve aşk süreci de başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hüsnü KomserYeni Aşk
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