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Hüseyin Tatlı, zor günler geçiren ağabeyini yerden yere vurdu

Yıldız Tilbe ile fotoğraf paylaşıp İbrahim Tatlıses'e gönderme yapan Hüseyin Tatlı, Beyaz TV'nin canlı yayınına bağlanıp "Keşke İbrahim Tatlıses'in kardeşi olmasaydım." dedi

Hüseyin Tatlı, zor günler geçiren ağabeyini yerden yere vurdu

Yıldız Tilbe ile fotoğraf paylaşıp İbrahim Tatlıses'e gönderme yapan Hüseyin Tatlı, Beyaz TV'nin canlı yayınına bağlanıp "Keşke İbrahim Tatlıses'in kardeşi olmasaydım." dedi

11 Ocak 2018 Perşembe 10:41
Hüseyin Tatlı, zor günler geçiren ağabeyini yerden yere vurdu
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BEYAZ TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına bağlanan Hüseyin Tatlı, kardeşi İbrahim Tatlıses ile arasının bozuk olduğunu söyledi. Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses'in şarkıcı olmasını istemediğini söyledi.

"KEŞKE İBRAHİM TATLISES'İN KARDEŞİ OLMASAYDIM"

Ağabeyiyle aralarında kırgınlık olduğunu söyleyen Hüseyin Tatlı, "Keşke İbrahim Tatlıses'in kardeşi olmasaydım. O zaman müzik kariyerimde daha ileride olurdum." dedi.

"AĞABEYİM 4. BÖLÜMDE BENİ ÖLDÜRDÜ"

Geçmişte ağabeyiyle dizide yapan Hüseyin Tatlı, "O sıralar sokakta yürüyemiyordum. Karakter bayağı da sevilmişti ama ağabeyim dizide beni 4. bölümde öldürmüştü." diyerek geçmişe de gönderme yaptı.

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Beyaz TVİbrahim TatlısesMagazinHüseyin Tatlı
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