Hülya'nın müstehcen sahnesi için Tuğba'ya teklif götürüldü

ÜNLÜ yönetmen Sinan Çetin, ' Berlin in Berlin' filminin devamı niteliğinde olan ' New York in New York' filminin çekimlerine başladı. İstanbul'daki çekimleri tamamlanan filmin geri kalan kısmı New York'ta çekilecek.

SÜRPRİZ TEKLİF

Çetin, yeni filminde Cem Özer'in canlandırdığı karakter (Mürtüz) için Tuğba Ekinci'nin oyuncu sevgilisi Ahmet Yıldırım'a rol verdi. Ünlü yönetmenin, daha önce Hülya Avşar'ın canlandırdığı karakter (Dilber) için ise Ekinci'ye teklif götürdüği ortaya çıktı.

YILDIRIM, CESUR SAHNEYE KARŞI ÇIKTI

İki sevgilinin aynı filmde rol alması beklenirken, Yıldırım'dan veto geldiği öğrenildi. Avşar'ın ' Berlin in Berlin'deki cesur sahnesi gibi, bir sahnenin daha olacağını öğrenen Yıldırım, bu duruma karşı çıktı. Tuğba Ekinci de erkek arkadaşının bu tepkisinden sonra filmde rol almadı.

"OLGUNLUKLA KARŞILADIM"

Ünlü şarkıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Erkek arkadaşımla üç buçuk yıldır beraberiz. Ona ve ailesine olan saygımdan olgunlukla karşıladım. Ahmet'in kalbini ve düşüncelerini samimi buluyorum."

Hülya Avşar, ' Berlin in Berlin'le Türkiye'ye yurt dışından ilk defa 'En iyi kadın oyuncu' ödülünü getirmişti.