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Hülya'nın müstehcen sahnesi için Tuğba'ya teklif götürüldü

Sinan Çetin, ikincisini çektiği 'New York in New York' filminde Hülya Avşar'ın canlandırdığı karakter için Tuğba Ekinci'ye teklif götürdü. Ünlü şarkıcı, sevgilisinden dolayı bu teklifi geri çevirdi

Hülya'nın müstehcen sahnesi için Tuğba'ya teklif götürüldü

Sinan Çetin, ikincisini çektiği 'New York in New York' filminde Hülya Avşar'ın canlandırdığı karakter için Tuğba Ekinci'ye teklif götürdü. Ünlü şarkıcı, sevgilisinden dolayı bu teklifi geri çevirdi

27 Eylül 2017 Çarşamba 14:45
Hülya'nın müstehcen sahnesi için Tuğba'ya teklif götürüldü
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ÜNLÜ yönetmen  Sinan Çetin, ' Berlin in  Berlin' filminin devamı niteliğinde olan ' New York in  New York' filminin çekimlerine başladı.  İstanbul'daki çekimleri tamamlanan filmin geri kalan kısmı  New York'ta çekilecek.

SÜRPRİZ TEKLİF

Çetin, yeni filminde  Cem Özer'in canlandırdığı karakter (Mürtüz) için  Tuğba Ekinci'nin oyuncu sevgilisi  Ahmet Yıldırım'a rol verdi. Ünlü yönetmenin, daha önce  Hülya Avşar'ın canlandırdığı karakter (Dilber) için ise  Ekinci'ye teklif götürdüği ortaya çıktı.

YILDIRIM, CESUR SAHNEYE KARŞI ÇIKTI

İki sevgilinin aynı filmde rol alması beklenirken, Yıldırım'dan veto geldiği öğrenildi. Avşar'ın ' Berlin in  Berlin'deki cesur sahnesi gibi, bir sahnenin daha olacağını öğrenen Yıldırım, bu duruma karşı çıktı.  Tuğba Ekinci de erkek arkadaşının bu tepkisinden sonra filmde rol almadı.

"OLGUNLUKLA KARŞILADIM"

Ünlü şarkıcı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Erkek arkadaşımla üç buçuk yıldır beraberiz. Ona ve ailesine olan saygımdan olgunlukla karşıladım. Ahmet'in kalbini ve düşüncelerini samimi buluyorum."

Hülya Avşar, ' Berlin in  Berlin'le  Türkiye'ye yurt dışından ilk defa 'En iyi kadın oyuncu' ödülünü getirmişti.

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Sinan ÇetinNew York In New YorkTuğba EkinciHülya Avşar
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