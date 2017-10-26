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Hülya, konuk ettiği yakışıklı oyuncunun yolunu gözledi

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Ateşböceği dizisinin yakışıklı oyuncusu Seçkin Özdemir oldu. Avşar kızı konuğunu beklerken gözleri yollarda kaldı

Hülya, konuk ettiği yakışıklı oyuncunun yolunu gözledi

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin bu haftaki konuğu Ateşböceği dizisinin yakışıklı oyuncusu Seçkin Özdemir oldu. Avşar kızı konuğunu beklerken gözleri yollarda kaldı

26 Ekim 2017 Perşembe 16:21
Hülya, konuk ettiği yakışıklı oyuncunun yolunu gözledi
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STAR TV ekranlarında yayınlanan Bir  Hülya Avşar Sohbeti programının sunucusu  Hülya Avşar, konuğu  Seçkin Özdemir'i beklediği anları sosyal medyadan paylaştı.

ELİNDEN TUTUP STÜDYOYA GÖTÜRDÜ

Çekimden önce konuğunu bekleyen  Hülya Avşar,  Seçkin Özdemir'i elindne tutup stüdyoya götürdü. Avşar kızı "Gençse genç" diyerek genç sevgili yapanlara gönderme yaptı.

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StarSeçkin ÖzdemirHülya AvşarTvMagazin
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