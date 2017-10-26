Hülya, konuk ettiği yakışıklı oyuncunun yolunu gözledi

STAR TV ekranlarında yayınlanan Bir Hülya Avşar Sohbeti programının sunucusu Hülya Avşar, konuğu Seçkin Özdemir'i beklediği anları sosyal medyadan paylaştı.
ELİNDEN TUTUP STÜDYOYA GÖTÜRDÜ
Çekimden önce konuğunu bekleyen Hülya Avşar, Seçkin Özdemir'i elindne tutup stüdyoya götürdü. Avşar kızı "Gençse genç" diyerek genç sevgili yapanlara gönderme yaptı.
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