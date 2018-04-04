Hülya Avşar’dan ‘Selfie’ filmi için çıplak poz



HÜLYA Avşar, senaryosunu yazıp yönettiği ‘Selfie’ filminin tanıtımı için de çalışıyor. 54 yaşındaki ünlü aktrist, çekimleri biten ve 27 Nisan’da vizyona girecek filmi için çok cesur pozlar verdi. Hülya Avşar’ın filminin tanıtımı için verdiği çıplak poz, sosyal medyayı salladı, fotoğraf çok sayıda like ve yorum aldı.