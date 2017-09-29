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Hülya Avşar’dan öpüşme sahneleri için bomba itiraf

Cesur sahnelerin kadını Hülya Avşar'dan bomba bir itiraf geldi. Avşar kızı, "Öpüşme sahnelerinde beğendiğim bir adam varsa sete koşarak giderdim" dedi

Hülya Avşar’dan öpüşme sahneleri için bomba itiraf

Cesur sahnelerin kadını Hülya Avşar'dan bomba bir itiraf geldi. Avşar kızı, "Öpüşme sahnelerinde beğendiğim bir adam varsa sete koşarak giderdim" dedi

29 Eylül 2017 Cuma 09:47
Hülya Avşar’dan öpüşme sahneleri için bomba itiraf
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STAR TV’de Bir Hülya Avşar programının sunuculuğunu yapan Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Avşar kızı, “Öpüşme sahnelerine koşarak giderdim.” dedi.

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“SORANLARA ‘İŞİMİZİ YAPIYORUZ’ DERDİK AMA YALAN”

Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde, “Beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda sete koşarak gidiyordum. Çekimden bir gün önce kalbim çarpmaya başlardı.” itirafında bulundu.

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Avşar kızı öpüşme sahnelerini soranlara da “İşimizi yapıyoruz derdik ama yalan” dedi.

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Hülya AvşarÖPÜŞMEItiraf
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