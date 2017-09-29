Hülya Avşar’dan öpüşme sahneleri için bomba itiraf

STAR TV’de Bir Hülya Avşar programının sunuculuğunu yapan Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde çarpıcı itiraflarda bulundu. Avşar kızı, “Öpüşme sahnelerine koşarak giderdim.” dedi.
“SORANLARA ‘İŞİMİZİ YAPIYORUZ’ DERDİK AMA YALAN”
Hülya Avşar yeni programının çekimlerinde, “Beğendiğim kişiyle öpüşme sahnem olduğunda sete koşarak gidiyordum. Çekimden bir gün önce kalbim çarpmaya başlardı.” itirafında bulundu.
Avşar kızı öpüşme sahnelerini soranlara da “İşimizi yapıyoruz derdik ama yalan” dedi.
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