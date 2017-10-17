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17 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
17 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Hülya Avşar'dan Yavuz Bingöl'e hayır yanıtı!

Hülya Avşar ile Yavuz Bingöl, 2011’de ‘72. Koğuş’ adlı sinema filminde başrolü paylaşmıştı

Hülya Avşar'dan Yavuz Bingöl'e hayır yanıtı!

Hülya Avşar ile Yavuz Bingöl, 2011’de ‘72. Koğuş’ adlı sinema filminde başrolü paylaşmıştı

17 Ekim 2017 Salı 12:00
Hülya Avşar'dan Yavuz Bingöl'e hayır yanıtı!
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İKİLİNİN 6 yıl aradan sonra yine beyazperdede buluşacağı iddia edildi. Yavuz Bingöl çekimleri Ocak’ta başlayacak ‘Şef’ için Hülya Avşar’a teklif götürdü. Ancak Avşar eski partnerine “Hayır” dedi.
BABAANNE OLMA İSTEMEDİ
İddialara göre 54 yaşındaki Hülya Avşar’a, Berlin in Berlin filmi için Sinan Çetin şu teklifte bulunmuştu: “Filmin ikincisini çekeceğim. Sen de babaanneyi oyna.” Hülya Avşar bu tekllife de 'kesinlike hayır' demişti.
İlk filmde Hülya Avşar cesur sahneleri ile ses getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarFilmYavuz BingölSinema
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