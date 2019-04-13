Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na çok konuşulacak yorum!

1997 YILINDA evlenen Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu, 2005 yılında boşanmışlardı.

Bu evlilikten Zehra'yı dünyaya getiren ikilinin dostlukları devam ediyor.

'SENİ TEKRAR MI ALSAM'

Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'nun Instagram paylaşımına yaptığı yorum ile takipçilerini şaşkına uğrattı.

Avşar, 'Tekrar mı alsam seni' yorumunu yaptı.

Hülya Avşar'ın bu yorumu, kısa sürede birçok takipçi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Bazı takipçileri ünlü sanatçıya 'Hülya Hanım onu değil beni alın' gibi esprili cevaplar verdi.