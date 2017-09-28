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Hülya Avşar, Acun'u sildi

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturan Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmayan Hülya Avşar, bunun üzerine bir de ünlü televizyoncuyu takipten çıkardı

Hülya Avşar, Acun'u sildi

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturan Acun Ilıcalı'nın düğününe katılmayan Hülya Avşar, bunun üzerine bir de ünlü televizyoncuyu takipten çıkardı

28 Eylül 2017 Perşembe 11:22
Hülya Avşar, Acun'u sildi
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'HAYATIMDAKİ 4 kişiyi sildim' diyen  Hülya Avşar, sosyal medya hesabından  Acun Ilıcalı'yı takipten çıkararak herkesi şaşırttı. Avşar, yakın arkadaşı Ilıcalı'nın düğününe de katılmamıştı.

ARALARINA KARA KEDİ Mİ GİRDİ?

Bir dönemin yakın dostları  Acun Ilıcalı ile  Hülya Avşar ikilisinin arasında kara kedi mi girdi?  Acun Ilıcalı ile Avşar Kızı'nın dostluğu medya sektörüne örnek olacak cinstendi. Her fırsatta yeni çalışmalarında birbirlerine destek veren çiftten Ilıcalı, bir ara programlarının vazgeçilmez jürisi olarak  Hülya Avşar'ı seçmişti.

ACUN'U TAKİP ETMİYOR

Bir gecede 3-4 kişiye telefon açarak kendisine iyi gelmeyen arkadaşlarını silen ünlü oyuncunun bu sözlerinin ardından  Acun Ilıcalı'yı  Instagram'dan takip listesinden çıkardığı görüldü. Ilıcalı ise Avşar Kızı'nın takip etmeye devam ediyor.  Hülya Avşar'ın bir dönem yakın arkadaşı olan  Acun Ilıcalı'nın  Şeyma Subaşı ile  Fransa'da olan düğününe katılmaması da 'Aralarına kara kedi mi girdi?' sorusunu akıllara getirmişti.

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Son Güncelleme: 28.09.2017 11:26
Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarŞeyma SubaşıAcun Ilıcalı
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